Президент Казахстана призвал граждан с пониманием относиться к действиям государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", - сказал он на расширенном заседании правительства Казахстана.