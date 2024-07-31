Олимпиада-2024: гимнаст Милад Карими завершил выступление в индивидуальном многоборье

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завершил выступление в финале Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Карими занял 24 место набрав в сумме 76.065 балла.

Победу одержал японец Шинносуке Ока - 86.832. Вторым стал Бохэнь Чжан (Китай) - 86.599. Замкнул тройку лучших Сяо Жотэн (Китай) - 86.364.

Добавим, что Милад также выступит в финале в вольных упражнениях, который состоится 4 августа.

Его товарищ по команде Нариман Курбанов 3 августа поборется за медаль в упражнении на коне.