Олимпиада-2024: гимнаст Милад Карими завершил выступление в индивидуальном многоборье
Вчера, 23:42
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Вчера, 23:42Вчера, 23:42
159Фото: olympic.kz
Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завершил выступление в финале Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Карими занял 24 место набрав в сумме 76.065 балла.
Победу одержал японец Шинносуке Ока - 86.832. Вторым стал Бохэнь Чжан (Китай) - 86.599. Замкнул тройку лучших Сяо Жотэн (Китай) - 86.364.
Добавим, что Милад также выступит в финале в вольных упражнениях, который состоится 4 августа.
Его товарищ по команде Нариман Курбанов 3 августа поборется за медаль в упражнении на коне.
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