Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, с 2020 года подозреваемый, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог имущества через объявления в мобильных приложениях OLX и Instagram. Для придания сделкам легитимного вида, в договорах указывались завышенные суммы, включавшие заранее начисленные вознаграждения — до 100% годовых.

Сумма выданных в долг средств превысила 100 миллионов тенге.

Пострадавшими оказались десятки граждан, которые, нуждаясь в срочных деньгах, подписывали договоры на крайне невыгодных условиях. Они оказывались в кабальных долговых обязательствах с угрозой потери имущества.

С целью легализации доходов от незаконной деятельности подозреваемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере ремонта автомобилей. Вместе с привлечённым бухгалтером он оформлял фиктивные налоговые декларации и фискальные чеки, несмотря на то, что СТО фактически не работало.

Таким образом было легализовано более 60,6 миллиона тенге. По решению суда на имущество подозреваемого — квартиру и 28 миллионов тенге на банковских счетах — наложен арест.

Расследование продолжается.