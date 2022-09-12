open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II
royal.uk Сегодня, 08:40
113
Фото: royal.uk

Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II

Мировые лидеры, приглашённые на похороны британской королевы Елизаветы II, не смогут пользоваться автомобилями и вертолётами, и должны будут приехать в Великобританию коммерческими рейсами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

Издание уточнило, что есть ограничения и к составу делегаций. Так, похороны смогут посетить только мировые лидеры и их супруги, которые будут централизованно доставлены на автобусах. Правила во многом связаны с недостатком свободного пространства на мероприятии и большим количеством посетителей. 

После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе, затем пешком направятся в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

При этом за день до похорон Карл III устроит приём для всех иностранных лидеров в Букингемском дворце.  

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. О смерти члена королевской семьи стало известно восьмого сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#королева Елизавета II #Великобритания
Сегодня, 08:40
113
Журналист

Рекомендуем

Наверх