Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II

Фото: royal.uk

Мировые лидеры, приглашённые на похороны британской королевы Елизаветы II, не смогут пользоваться автомобилями и вертолётами, и должны будут приехать в Великобританию коммерческими рейсами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

Издание уточнило, что есть ограничения и к составу делегаций. Так, похороны смогут посетить только мировые лидеры и их супруги, которые будут централизованно доставлены на автобусах. Правила во многом связаны с недостатком свободного пространства на мероприятии и большим количеством посетителей.

После панихиды они смогут оставить записи в книге соболезнований в Ланкастер-Хаусе, затем пешком направятся в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

При этом за день до похорон Карл III устроит приём для всех иностранных лидеров в Букингемском дворце.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. О смерти члена королевской семьи стало известно восьмого сентября.