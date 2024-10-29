Без КСК и ОСИ: бесхозные малоэтажки Костаная выживут зимой благодаря спонсорам

Отопительный сезон в Костанае начался 1 октября, но полностью подключить все дома к теплу удалось только в конце прошлой недели. Больше всего проблем с подключением у так называемых бесхозных домов – тех, которые существуют без ПКСК и ОСИ. С момента, когда жителям разрешили выходить из состава ПКСК и создавать ОСИ, таких домов стало ещё больше, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На недавнем совещании аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что акимат готов помогать жильцам бесхозных домов с промывкой отопительной системы. Как пояснили в пресс-службе городского акима, такое решение было принято ещё в прошлом году. И вот уже второй год подряд акимат изыскивает средства для помощи жильцам бесхозных домов перед началом отопительного сезона.

"В этом году промыли системы отопления в 44 домах, – сообщили в пресс-службе акима Костаная. – На эти цели было потрачено 1,4 млн привлечённых средств. Работу провела теплоэнергетическая компания".

Средства потратили не бюджетные и не теплокомпании, отметили в ГКП "КТЭК" (Костанайская теплоэнергетическая компания). Работы провели за счёт спонсоров.

"Всего в Костанае 1272 дома, запитанных от КТЭК, 240 из них бесхозные, – рассказала заместитель начальника абонентского отдела теплокомпании Ирина Трапезникова. – Впервые промывать систему отопления в таких домах за счёт привлечённых средств начали в прошлом году. Перед началом отопительного сезона 2023 года промыли 40 домов, в этом году – 44".

Трапезникова подчеркнула, что это были разные дома. Таким образом за два года костанайская компания промыла системы отопления в 84 бесхозных домах из 240. Проблема заключается в том, отметили в КТЭК, что в таких домах ничего не делалось по 20-30 лет. В некоторых по сей день нет доступа к элеваторным узлам, расположенным в подвалах. Но те, в которых есть доступ, КТЭК старается промывать.

"Выбираем 8-16 квартирные дома, в которых ещё более-менее сохранилась система отопления, – пояснила Трапезникова. – Это либо двух, либо трёхэтажные дома, которым по 50-70 лет. В них живут либо очень пожилые люди, либо арендаторы, по большей части студенты, которых проблемы отопления не интересуют".

В отделе жилищных отношений акимата Костаная отметили, что жильцы бесхозных домов – безынициативные. Когда создавались ПКСК, они ничего в них не платили, поэтому от них отказались. Недавно, когда появилась возможность выйти из ПКСК, жильцы части бесхозных домов из них вышли, но ОСИ так и не создали. Вот и получилось, что дома оказались ничейными и денег на промывку систем отопления в них нет.

Мы поговорили с жильцами нескольких таких домов и выяснили, почему люди не хотят вступить в ОСИ.

"Нам с женой уже почти по 80 лет, живём в этом доме почти 60 лет, – рассказал пенсионер из дома по улице Пушкина, 183 Анатолий Иванович Милютин. – В своё время ПКСК от нас отказался, потому что большая часть жильцов перестала платить за их услуги. Дома старые, приличные жильцы стали съезжать, подыскивать квартиры в новостройках. Вместо таких появлялись те, кто ведёт асоциальный образ жизни, платить им было нечем".

В трудные перестроечные времена, вспоминает пенсионер, у государства не было денег проводить даже косметический ремонт таких домов, не то, что находить средства на промывку системы отопления. Потом те, кто побогаче, стали съезжать, заселялись не совсем платежеспособные жильцы, у ПКСК не было денег обслуживать дома. Вот так всё и запустилось. Для того, чтобы организовать ОСИ, нужен активный жилец дома, а где его взять, если в доме почти сплошь пенсионеры?

"Я снимаю квартиру в этом доме, плачу деньги хозяину квартиры и не интересуюсь, платит ли он за услуги отопления, – говорит жилец по имени Иван другого бесхозного дома по ултце Пушкина, 183. – Снимаю в таком доме, потому что квартиры в них намного дешевле, чем в более ухоженных домах, но расположены они близко к центру. Бывают, конечно, проблемы с отоплением, но пока тепло".

Многие бесхозные костанайские малоэтажки, действительно, находятся недалеко от центра. Они составляют целые дворики. Некоторые совсем обветшали, видно, что в них давно не было ремонта, другие снаружи оббиты сайдингом, но система отопления не менялась. Но ещё больше бесхозных домов в отдалённых районах областного центра – по улице Узкоколейной, в районе посёлка Киевский.

"Наш посёлок образовался в 50-е годы, с тех пор и построили наши двух-трёхэтажки, – говорит жительница посёлка Киевский Елена. – У меня здесь сначала бабушка с дедушкой жили, потом родители, теперь квартира нам досталась. Конечно, дом очень старый, но другого то у нас нет. Цены на квартиры растут, а здесь слегка подремонтируем и живём".

Елена отмечает, что лично ей заниматься сбором подписей для создания ОСИ некогда, да и не разбирается она особо в юридических вопросах, а нанимать адвоката у жильцов нет денег. Вот так и болтаются такие дома никому не нужные.

Зачем же теплокомпания Костаная вообще промывает такие дома, а акимат вот уже второй год подряд изыскивает для этого средства?

"Потому что система отопления у города общая и 240 бесхозных домов – её часть, – отвечает на этот вопрос Ирина Трапезникова. – Без промывки системы отопления в таких домах будут страдать другие дома, даже если построены в прошлом году".

Система отопления может засориться в любом месте и в квартирах жильцов станет холодно или могут разморозиться трубы. Ещё очень часто жители бесхозных домов не обращаются в теплокомпанию за разрешением на замену труб, если они потекли. И самовольно меняют трубу большего диаметра на меньший и это сказывается на общей системе отопления.

В связи с такой ситуацией акимат Костаная принял решение – помогать в промывке бесхозных домов, чтобы не страдали другие дома. И специально каждый год выбирают те бесхозные дома, в которых промывки ещё не было. Если такую работу продолжать, то за 5-6 лет можно промыть систему отопления во всех ветхих малоэтажках и улучшить систему теплоснабжения всего областного центра.

Фото: Ержан Ахметов