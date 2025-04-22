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Без капли молока: В Караганде осудили фермера за аферу с субсидиями АПК

Сегодня, 14:45
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: pixabay.com

В Караганде вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя крестьянского хозяйства и его сообщника — ветеринарного врача, обвиняемых в хищении государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока, передаёт BaigeNews.kz.

Как установило расследование Департамента АФМ по Карагандинской области, злоумышленники предоставляли поддельные документы о наличии крупного рогатого скота и производстве молочной продукции. Однако на деле животноводческая база была непригодна для такой деятельности, а само производство — фикцией.

Часть украденных средств подозреваемые направили на покупку 60 племенных быков, за что также получили субсидии на 9 млн тенге.

Суд признал их виновными по статьям о мошенничестве, легализации доходов и уничтожении информации, назначив наказание от 5 до 6 лет лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск управления сельского хозяйства на полную сумму ущерба — 339 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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