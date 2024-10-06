Без грубых нарушений – Генпрокуратура о голосовании на референдуме

Процесс голосования проходит без грубых нарушений. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникации, посвященном законности и правопорядку на участках, сообщил представитель Генеральной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу процесс голосования проходит в спокойной обстановке, без грубых нарушений. В органы прокуратуры сегодня обращения касательно проводимого республиканского референдума не поступали. Аналогично исковые заявления в судебные органы на текущий момент также не вносились. Продолжаем обеспечивать надзор в этом направлении", — сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Бекжан Караманов.

В свою очередь официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев подробно рассказал об охране общественного порядка на участках голосования. Помимо дежурств полицейских был усилен визуальный контроль территорий. Для этого используют камеры Центра оперативного управления.

"Для своевременного реагирования на происшествия на участках референдума в каждом городском и районном органе образованы мобильные следственно-оперативные группы. Отмечу в целом, на текущий момент на участках референдума обстановка остается стабильной, нарушение общественного порядка не зафиксировано", — подчеркнул представитель МВД.

Напомним, в Казахстане сегодня проходит референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.

Ранее своим мнением об организации референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане поделился международный наблюдатель от миссии СНГ.