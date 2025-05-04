Без границ: международная команда врачей провела уникальные операции детям в Караганде
Всего за несколько дней врачи провели 11 операций и бесплатно проконсультировали 18 детей.
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В Караганде прошёл международный мастер-класс, на котором врачи из Казахстана и России помогли детям с тяжёлыми болезнями кишечника. Все операции провели в Многопрофильной областной детской больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИнздрава РК.
Главный пришлашённый специалист — известный детский хирург из России, профессор Игорь Киргизов. Под его руководством прошли сложные операции с использованием современных малоинвазивных методов. Это значит, что врачи оперировали без больших разрезов — через небольшие проколы, что безопаснее и легче переносится детьми.
Всего за несколько дней врачи провели 11 операций и бесплатно проконсультировали 18 детей. За работой экспертов наблюдали хирурги из разных городов Казахстана — Астаны, Петропавловска и других. Теперь они тоже смогут проводить такие операции у себя в регионах.
"Мастер-класс прошёл в рамках благотворительного проекта MUMKINDIK, цель которого — помогать детям с тяжёлыми заболеваниями", — пояснили в минздраве.
Одна из мам рассказала, что её сын Давид родился без анального отверстия. Раньше они думали лечиться за границей, но не могли себе этого позволить. Благодаря проекту нужную операцию провели в Караганде.
"Мы очень благодарны. Это был наш шанс, и он оказался успешным", — сказала она.
Проект показал: хорошие врачи могут менять жизни, а границ для помощи не существует.
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