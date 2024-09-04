Без госзакупок: Депутат предложил по-новому ремонтировать дороги в Казахстане

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в запросе, адресованном заместителю премьер-министра Роману Скляру, предложил изменить подход к строительству и ремонту дорог в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Существующие методы организации автодорожных работ посредством договоров государственных закупок привели к коррупции, низкому качеству дорог и ежегодной необходимости ремонта покрытий. Единственная цель, которую преследуют подрядчики по таким договорам — уложиться в сжатые сроки и получить деньги от государства, в то время как вопрос качества отходит на второй план.

Мы предлагаем механизм экономии бюджетных средств через ГЧП. Нужно кардинально изменить подход: от подрядчиков, которые отвечают за состояние дороги только на срок одного года, к "хозяевам" дорог, которые будут заинтересованы строить качественно, чтобы впоследствии меньше их ремонтировать. Вместо договоров о государственных закупках необходимо заключать договоры государственно-частного партнёрства. Следует объединить на одном участке все работы в один долгосрочный контракт по содержанию дорог, включая средний и капитальный ремонт", - сказал депутат.