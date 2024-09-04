Без госзакупок: Депутат предложил по-новому ремонтировать дороги в Казахстане
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Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в запросе, адресованном заместителю премьер-министра Роману Скляру, предложил изменить подход к строительству и ремонту дорог в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Существующие методы организации автодорожных работ посредством договоров государственных закупок привели к коррупции, низкому качеству дорог и ежегодной необходимости ремонта покрытий. Единственная цель, которую преследуют подрядчики по таким договорам — уложиться в сжатые сроки и получить деньги от государства, в то время как вопрос качества отходит на второй план.
Мы предлагаем механизм экономии бюджетных средств через ГЧП. Нужно кардинально изменить подход: от подрядчиков, которые отвечают за состояние дороги только на срок одного года, к "хозяевам" дорог, которые будут заинтересованы строить качественно, чтобы впоследствии меньше их ремонтировать. Вместо договоров о государственных закупках необходимо заключать договоры государственно-частного партнёрства. Следует объединить на одном участке все работы в один долгосрочный контракт по содержанию дорог, включая средний и капитальный ремонт", - сказал депутат.
По его мнению, опыт "КазАвтоЖол", связанный с аутсорсингом содержания дорог, не принёс должных результатов. Вместо множества отдельных контрактов госзакупок целесообразно заключать 300-500 долгосрочных договоров ГЧП для всей сети "КазАвтоЖол", считает депутат.
Эти соглашения должны охватывать участки дорог протяжённостью 200-300 километров. Частному партнёру следует предоставить доступ к зданиям дорожно-эксплуатационных управлений для хранения инертных материалов, битума и необходимого оборудования, сказал Магеррам Магеррамов.
Он также отметил, что долгосрочные контракты позволят подрядчику держать ключевых и вспомогательных работников на участке в течение нескольких лет, а также приобретать новую спецтехнику в лизинг и заранее закупать необходимое количество битума. Депутат уверен, что это поможет снизить уровень коррупции и повысить качество дорог, изменив подход подрядчиков к выполняемым работам, улучшить сервис вдоль дорог и содержание туалетов, а также обеспечить контроль за перевесом большегрузного автотранспорта с помощью автоматизированных средств взвешивания.
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