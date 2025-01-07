В Актюбинской области семь посёлков остались без света прямо в канун Нового года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Электричество в домах сельчан пропало 30 декабря. По данным районных властей, причиной отключения стали погодные условия. Электропровода обледенели и произошёл обрыв. На месте до сих пор ведутся восстановительные работы. Подачу электроэнергии уже возобновили в трёх населённых пунктах. Продолжается работа по расчистке проводов от наледи и монтажа поваленных столбов. В районном акимате заверили: в оставшихся населённых пунктах свет появится в ближайшее время.