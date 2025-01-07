  • 7 Января, 02:04
  • BAIGENEWS

Без электричества остались семь посёлков Актюбинской области

Причиной отключения стали погодные условия.

Сегодня, 01:27
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Актюбинской области семь посёлков остались без света прямо в канун Нового года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Электричество в домах сельчан пропало 30 декабря. По данным районных властей, причиной отключения стали погодные условия. Электропровода обледенели и произошёл обрыв. На месте до сих пор ведутся восстановительные работы. Подачу электроэнергии уже возобновили в трёх населённых пунктах. Продолжается работа по расчистке проводов от наледи и монтажа поваленных столбов. В районном акимате заверили: в оставшихся населённых пунктах свет появится в ближайшее время.

"В настоящее время ведётся работа по монтажу электростолбов в сёлах Сабындыколь и Аксу. Уже установлено 17 в селе Аксу. Кроме того, был установлен дополнительный генератор, чтобы временно обеспечить жителей электричеством", – рассказал аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов.

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