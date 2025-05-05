Фронтовик, труженик, патриот - Василий Долбня – живой ветеран Великой Отечественной войны, не получивший ни одного ранения. Вся его жизнь строилась на принципах стойкости и достоинства. Он прошёл путь от мальчика с овечьим гуртом в тылу - до пулемётчика на дальневосточных границах, от комбайнёра целинных полей - до уважаемого ветерана, которого чествуют молодые и старые. О его мужестве, труде и любви к родной земле корреспонденту BaigeNews.kz рассказала его дочь.

Родом из Кугалы - с любовью к земле и Родине

Василий Иванович Долбня родился 2 апреля в 1927 году в селе Кугалы Алматинской области в большой и дружной семье - кроме него было еще четыре сестры и два младших брата. Его детство пришлось на тяжёлые довоенные годы, а юность - на Великую Отечественную войну. Уже в 14–15 лет он работал в деревне, как взрослый, потому что почти все мужчины ушли на фронт. Юного Василия назначили ответственным за большое стадо овец - гурт. Это было первое серьёзное поручение, с которым он справился достойно.

Фронтовая служба: от Башкирии до границ Китая

В 1944 году, когда Василию исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Сначала он проходил подготовку в Башкирии, где бойцов учили обращаться с оружием. Затем его часть была направлена на восток - в Китай и Японию, где он участвовал в военных действиях против милитаристской Японии, в районах Китая и Маньчжурии.

Он участвовал в сражениях на границах этих стран, в том числе в районе озера Хасан. Служил пулемётчиком в разведке, охранял границу до 1951 года. Несмотря на опасные условия, Василий Иванович, к счастью, не получил ранений, хотя неоднократно попадал в боевые переделки и война оставила тяжёлые воспоминания.

"Он рассказывал, что иногда война в условиях постоянного ожидания и скрытой угрозы - "из-под тишка" - бывает страшнее открытого боя. Самыми трудными он считал моменты, когда начинались потери среди товарищей – тогда приходило настоящее осознание войны и страха", - рассказывает его дочь Валентина Долбня.

После войны его часть продолжала обеспечивать безопасность на дальневосточных рубежах.

"Подразделение охраняло границы, поскольку обстановка с Японией оставалась напряжённой. За участие в боевых действиях он был награждён медалью "За победу над Японией", - рассказывает Валентина Григорьевна.

Семейные корни - история страны

Семья Долбня - это настоящая летопись эпох. Его отец, Иван Антонович Долбня, прошёл Первую мировую и Гражданскую войну. Мать звали Анастасия Герасимовна Калмыченко, ее брат - Василий Герасимович Калмыченко служил в Панфиловском полку и был одним из легендарных "28 панфиловцев" и лично был знаком с Бауыржаном Момышулы.

Сестер и братьев Василия Ивановича давно нет в живых, он остался последним из своего поколения. У него есть четверо внуков, четверо правнуков, а по родственной линии есть и праправнуки, которые приезжают на 9 мая.

Мирный труд: строитель целинных полей и яблоневых садов

После демобилизации в 1951 году Василий Иванович вернулся в родное село Кугалы.

В 1952 году он женился на Нине Ивановне Долгих - подруге своей сестры. Вместе они прожили 67 счастливых лет. Их союз - это пример настоящей любви и преданности, прошедших сквозь десятилетия. Вместе они вырастили троих детей, дождались четверых внуков, четырёх правнуков, а по родственной линии уже появились и праправнуки, которые каждый год навещают Василия Ивановича на 9 мая.

Фото предоставила дочь ветерана Валентина Долбня.

Нина Ивановна тоже работала в совхозе и была настоящей дочерью тыла: уже с 10 лет она участвовала в сборе опиума, трудилась в садах, высаживала культуры для фронта.

"Они жили в бараках, просыпались в четыре-пять утра и шли на поля. Тогда им говорили, что опиум – это лекарство для раненых больных, и они его собирали. Мама тоже получала премию от государства и прожила счастливые годы жизни", - рассказывает Валентина Григорьевна.

Сам Василий Иванович выучился на комбайнёра - прошёл шестимесячные курсы в Талдыкоргане и вскоре стал уважаемым специалистом. В 1956 году он начал работать в садах - тогда как раз активно развивались садоводческие хозяйства. В 1957 году семья переехала в Алма-Ату, в посёлок Горный Гигант, где он устроился работать в совхоз. Фронтовик был рад продолжить свою трудовую деятельность в сельскохозяйственной сфере – как раз тогда предгорьях города выращивали алматинский апорт.

В 1960-е годы участвовал в освоении целины, ездил по разным регионам Казахстана: в Целиноград, Уральск, Чимкент. Работал на полях, управлял техникой, и вёл образцовое хозяйство.

Главное - стойкость духа

В 1980-х годах Василий Иванович перенёс две операции на глаза из-за катаракты, одна из которых прошла неудачно. Он ушёл на пенсию по инвалидности, но продолжал оставаться активным и уважаемым человеком. Его жена Нина Ивановна ушла из жизни пять лет назад от сердечного приступа.

Несмотря на возраст, Василий Иванович по-прежнему бодр духом и не перестает давать наставления молодежи.

"Он всегда говорит молодежи, которая приходит к нему в гости, что важно учиться, учиться и еще раз учиться, а также относится с особым вниманием к старшему поколению, жить честно, не бояться трудностей и любить свою Родину", - рассказывает его дочь Валентина Григорьевна.

Фото предоставила дочь ветерана Валентина Долбня.

За свои труды Василий Иванович был награждён медалями, в том числе медалью "За победу над Японией".

"Его пригласили в Москву на ВДНХ, где он получил почётный знак и грамоту за трудовые достижения - по тем временам это было большой честью. Он пользовался огромным уважением среди коллег и земляков и даже сейчас интересен молодёжи", - рассказывает Валентина Григорьевна.

2 апреля Василию Ивановичу исполнилось 98 лет. В День рождения к нему пришло много гостей. Среди них были школьники, студенты, спонсоры, представители военкоматов. Атмосфера была по-настоящему торжественной: во дворе, специально благоустроенном для ветерана, выступал духовой оркестр. В звуках маршей и военных песен звучала благодарность за его подвиг, за долгую и достойную жизнь.

Через два дня после официальных поздравлений ветерана пришли навестить учащиеся специальных школ, в которых есть военные классы. Это были три или четыре взвода по 30 человек в каждом.

"Ребята выстроились во дворе, исполнили песни, а затем по очереди подходили к дедушке, дарили розы, поздравляли. Для этого события улицу перекрыли с двух сторон, чтобы организовать небольшой парад - настоящий праздник чести и памяти. Всё было сделано с уважением и заботой, и это произвело сильное впечатление на всех присутствующих. 3 мая депутат городского маслихата подарила нашему ветерану 25 цыплят. Он очень обрадовался, так как мы живем в частном доме, у нас есть куры, а вот цыплят почему-то не было", - делиться радостью Валентина Григорьевна.

Жизнь Василия Ивановича - это живое воплощение истории Казахстана XX века. Он прошёл через войну, созидал мир, воспитал потомков и сохранил ясный взгляд на жизнь. Его история - не только семейная хроника, но и вдохновляющий пример мужества, скромности и преданности делу.