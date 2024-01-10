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Бейбит Жукаев вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024

Сегодня, 11:48
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ktf.kz Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: ktf.kz

Казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера и вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австрали. Занимающий в мировом рейтинге 188 позицию казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера (511 АТР) со счетом 6:1, 6:4.

За час с небольшим игрового времени Бейбит 10 раз подал навылет, реализовал три брейка-пойнта из четырех.

За выход в финал квалификации Australian Open 2024 Жукаев сыграет против француза Уго Гастона (99 АТР).

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