Бейбит Жукаев вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024

Казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера и вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австрали. Занимающий в мировом рейтинге 188 позицию казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера (511 АТР) со счетом 6:1, 6:4.

За час с небольшим игрового времени Бейбит 10 раз подал навылет, реализовал три брейка-пойнта из четырех.

За выход в финал квалификации Australian Open 2024 Жукаев сыграет против француза Уго Гастона (99 АТР).



