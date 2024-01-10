Бейбит Жукаев вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
113Фото: ktf.kz
Казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера и вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.
В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австрали. Занимающий в мировом рейтинге 188 позицию казахстанец Бейбит Жукаев победил аргентинца Николаса Кикера (511 АТР) со счетом 6:1, 6:4.
За час с небольшим игрового времени Бейбит 10 раз подал навылет, реализовал три брейка-пойнта из четырех.
За выход в финал квалификации Australian Open 2024 Жукаев сыграет против француза Уго Гастона (99 АТР).
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