Бейбит Жукаев вышел в финал турнира в Великобритании
Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
86Фото: meta-ratings.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 193-е место в рейтинге ATP, успешно стартовал на "челленджере" в Илкли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом раунде квалификации Жукаев встретился с португальцем Жайме Фарией (177-е место) и обыграл его в трех сетах — 6:3, 6:7, 6:1. За выход в основную сетку турнира казахстанец поборется с бельгийцем Йорисом Де Лоре (190-е место).
Призовой фонд турнира в Илкли составляет 148 625 евро. Победитель соревнований заработает 20 300 евро, а также получит 125 рейтинговых очков. Главным фаворитом является французский теннисист Юго Гастон (82-е место) — он посеян на турнире под первым номером.
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