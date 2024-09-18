Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации турнира АТР 250

Теннисист Бейбит Жукаев (197 АТР) успешно стартовал в отборе турнира категории АТР 250 в китайском Ченду, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанец в первом раунде квалификации обыграл испанца Моро Каньяса (153 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. За один час и 40 минут Бейбит 15 раз подал навылет и реализовал один брейк из четырех.

За выход в основную сетку турнира Жукаеву предстоит сыграть против аргентинца Аугустина Гомеса (174 АТР).