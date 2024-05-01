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Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира в Китае

Сегодня, 17:21
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пресс-служба ФТК Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев одержал вторую победу на турнире серии Challenger в китайском Чьяньчжоу, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Соперником казахстанца на старте турнира был местный теннисист – Ригель Те. Матч завершился победой Жукаева в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В следующем круге соперником Бейбита будет третий сеяный – австралиец Адам Уолтон.

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