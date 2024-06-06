Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал "Челленджера" в британском Сурбитоне

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев обыграл финалиста АТР 250 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

“Казахстанец, занимающий в мировом рейтинге АТР 171-ю строчку, во втором круге обыграл австралийца Джеймса Дакворта (105 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). За 1 час и 29 минут игрового времени Бейбит сделал 15 эйсов и реализовал один брейк-пойнт из четырех”, - говорится в сообщении.