Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев вместе с украинцем Виталием Сачко стал чемпионом турнира серии "Челленджер" в Манаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Жукаев и Сачко в финале за 36 минут разгромили дуэт Ивана Лютаревича из Беларуси и Люка Санчеса из Франции со счетом 6:4, 6:0.

Для казахстанца это первая в карьере победа на "Челленджере" в парном разряде. До этого Бейбит побеждал в паре на турнире серии ITF M25 в Египте и Астане.