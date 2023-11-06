Бейбит Жукаев станет второй ракеткой Казахстана

Бейбит Жукаев выиграл свой первый "Челленджер" и станет второй ракеткой Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Теннистный турнир прошёл в Шарлотсвилле, США. Казахстанец Бейбит Жукаев показал отличные результаты. В финале он одолел американца Эйдана Майо со счетом 6:3, 6:4.

Для 23-летнего казахстанца это первая победа на “Челленджере”. За неё он получит 75 рейтинговых очков и призовые в размере 10 840 долларов.

Благодаря победе Бейбит в обновлённом рейтинге АТР поднимется с 247-й на 193-ю строчку, впервые в карьере войдёт в ТОП-200 и официально станет второй ракеткой Казахстана.