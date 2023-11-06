Бейбит Жукаев станет второй ракеткой Казахстана
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
345Фото: ktf.kz
Бейбит Жукаев выиграл свой первый "Челленджер" и станет второй ракеткой Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Теннистный турнир прошёл в Шарлотсвилле, США. Казахстанец Бейбит Жукаев показал отличные результаты. В финале он одолел американца Эйдана Майо со счетом 6:3, 6:4.
Для 23-летнего казахстанца это первая победа на “Челленджере”. За неё он получит 75 рейтинговых очков и призовые в размере 10 840 долларов.
Благодаря победе Бейбит в обновлённом рейтинге АТР поднимется с 247-й на 193-ю строчку, впервые в карьере войдёт в ТОП-200 и официально станет второй ракеткой Казахстана.
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