  • 1 Октября, 13:42
  • BAIGENEWS

Бейбит Жукаев пробился в основу "Мастерса"

Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35
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Бейбит Жукаев (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP "Мастерс" 1000 в Шанхае, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале отборочного раунда казахстанец обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский "Мастерс" является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

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