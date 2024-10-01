Бейбит Жукаев пробился в основу "Мастерса"
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
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Бейбит Жукаев (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP "Мастерс" 1000 в Шанхае, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финале отборочного раунда казахстанец обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже.
Шанхайский "Мастерс" является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.
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