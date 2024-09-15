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Бейбит Жукаев принёс Казахстану единственную победу в матче против сборной Дании

Сегодня, 17:36
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instagram.com/ZHUKAYEV Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: instagram.com/ZHUKAYEV

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев дебютировал с победы в Кубке Дэвиса, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В матче против представителя сборной Дании Филипа Ньерта, казахстанец Жукаев победил со счетом 2:1 (3:6, 6:4, 10:8).

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Напомним, после этой игры счет стал 1:3 в пользу датчан.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Ранее в матчах против сборной Дании потерпели поражение казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко. 

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