Бейбит Жукаев принёс Казахстану единственную победу в матче против сборной Дании
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
126Фото: instagram.com/ZHUKAYEV
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев дебютировал с победы в Кубке Дэвиса, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
В матче против представителя сборной Дании Филипа Ньерта, казахстанец Жукаев победил со счетом 2:1 (3:6, 6:4, 10:8).
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Напомним, после этой игры счет стал 1:3 в пользу датчан.
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Ранее в матчах против сборной Дании потерпели поражение казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко.
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