Бейбит Жукаев принёс Казахстану единственную победу в матче против сборной Дании

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев дебютировал с победы в Кубке Дэвиса, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В матче против представителя сборной Дании Филипа Ньерта, казахстанец Жукаев победил со счетом 2:1 (3:6, 6:4, 10:8).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Напомним, после этой игры счет стал 1:3 в пользу датчан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Ранее в матчах против сборной Дании потерпели поражение казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко.