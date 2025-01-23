Бейбит Жукаев победил в казахстанском дерби на турнире в Португалии
Матч продлился два сета.
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
123Фото: olympic.kz
В 1/8 финала теннисного турнира серии "Челленджер" в португальском Оэйраш состоялось казахстанское дерби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На корте сошлись Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко. Матч продлился два сета. Жукаев одержал победу с общим счётом 6:3, 7:6 и прошёл в 1/4 финала.
В 1/8 финала на этом же турнире пробился Денис Евсеев. Его противником станет француз Валентин Руайе.
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