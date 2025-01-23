  • 23 Января, 21:26
  • BAIGENEWS

Бейбит Жукаев победил в казахстанском дерби на турнире в Португалии

Матч продлился два сета.

Сегодня, 19:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
123
Фото: olympic.kz

В 1/8 финала теннисного турнира серии "Челленджер" в португальском Оэйраш состоялось казахстанское дерби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На корте сошлись Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко. Матч продлился два сета. Жукаев одержал победу с общим счётом 6:3, 7:6 и прошёл в 1/4 финала.

В 1/8 финала на этом же турнире пробился Денис Евсеев. Его противником станет француз Валентин Руайе. 

Самое читаемое

Наверх