В 1/8 финала теннисного турнира серии "Челленджер" в португальском Оэйраш состоялось казахстанское дерби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На корте сошлись Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко. Матч продлился два сета. Жукаев одержал победу с общим счётом 6:3, 7:6 и прошёл в 1/4 финала.

В 1/8 финала на этом же турнире пробился Денис Евсеев. Его противником станет француз Валентин Руайе.