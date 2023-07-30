Бейбит Жукаев неожиданно испытал проблемы с 18-летним теннисистом без рейтинга

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 270-е место в рейтинге ATP, с победы стартовал на турнире в мексиканском Лос-Кабос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале квалификации в одиночном разряде Жукаев встретился с местным 18-летним спортсменом Люкой Лемайтре, который даже не имеет рейтинга, однако столкнулся с серьезным сопротивлением с его стороны.

Первый сет обернулся сражением на тай-брейке и закончился победой Жукаева — 7:6 (11:9). Во второй партии казахстанцу удалось сделать брейк и выиграть 6:4. За выход в основную сетку турнира Бейбит Жукаев поборется с американским теннисистом Киганом Смитом (586-е место).

Добавим, что призовой фонд турнира в Лос-Кабос составляет 946 975 долларов.