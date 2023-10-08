Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 302-ю строчку в рейтинге АТР, уступил 14-й ракетке мира россиянину Карену Хачанову во втором круге хардового турнира категории "Мастерс" в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанец навязал россиянину серьезную борьбу, однако уступил в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.

Жукаев впервые в карьере пробился в основную сетку "Мастерса" и сразу же дошел до второго раунда.