Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
110Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, занимающий 302-ю строчку в рейтинге АТР, уступил 14-й ракетке мира россиянину Карену Хачанову во втором круге хардового турнира категории "Мастерс" в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Казахстанец навязал россиянину серьезную борьбу, однако уступил в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.
Жукаев впервые в карьере пробился в основную сетку "Мастерса" и сразу же дошел до второго раунда.
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