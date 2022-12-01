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Акорды Сегодня, 09:44
112
Сегодня, 09:44
112
Фото: Акорды

Бейбит Исабаев сохранил пост акима области Жетісу

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом Жетысуской области Бейбита Исабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич а назначен акимом области Жетісу", - говорится в сообщении Акорды. 

Бейбит Исабаев занимае этот пост с июня 2022 года.

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#назначение #Аким #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:44
112
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