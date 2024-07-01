Бэтвумен, король, бабочка: парад колясок прошел в Павлодаре

Павлодарцы представили необычные коляски, которые оформили специально для парада. Яркое представление проводят уже несколько лет подряд, а организаторами выступает местный общественный фонд, который помогает мамам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Участниками парада могут стать все желающие, но как правило, количество людей не так уж много. И не удивительно, поскольку подготовка к акции ведется большая. Реализовать все задумки и представить уникальную коляску удается далеко не каждому.

"Парад колясок проводится уже с 2017 года. Участниками являются не только наши мамы, которые живут у нас, но и бывшие подопечные, наши подписчики с Instagram. Мы приглашаем также кризисный центр, дом ребенка. Мы сначала проводили в стенах нашего дома. Это было увлекательно, всем понравилось, а потом мы начали проводить общегородской. Аким города нам любезно предоставляет площадку", - рассказала координатор общественного фонда "Ана үйі" Асель Абишева.

С каждым годом павлодарцы удивляют своим воображением. На параде 2024 представили бэтмобиль, тут же полицейская коляска и "скорая" помощь, создали даже юрту на колесах. Главное условие, конечно, наличие ребенка в самой коляске.

"Впервые участвую в параде колясок. Представили свою коляску в башкирском стиле, потому что живем в Казахстане и хочется прививать своим детям культуру нашу, башкирскую", - рассказала участница парада Олеся Суворова.

В параде колясок в этом году приняли участие всего 17 семей. Желание участвовать появляется и пап. А вот подарки достаются всем. От спонсоров главные призы победителям и утешительные остальным, которым при этом присуждают номинацию.