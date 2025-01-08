  • 8 Января, 23:56
  • BAIGENEWS

Бетономешалка опрокинулась и придавила два дорогих авто в Астане

Водитель бетономешалки также допустил наезд на столб уличного освещения.

Сегодня, 23:33
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 23:33
Сегодня, 23:33
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Фото: polisia.kz

В Астане водитель бетономешалки спровоцировал ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

ДТП произошло по проспекту Акжол. 

Водитель автомашины марки "Миксер" не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб уличного освещения. Бетономешалка опрокинулась на левый бок и допустила наезд на две припаркованные автомашины марки Infiniti и Tank.

Пострадавших нет. Административное дело будет направлено в суд Астаны.

 
 
 
 
 
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A post shared by ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

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