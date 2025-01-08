Бетономешалка опрокинулась и придавила два дорогих авто в Астане
Водитель бетономешалки также допустил наезд на столб уличного освещения.
Сегодня, 23:33
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Сегодня, 23:33Сегодня, 23:33
92Фото: polisia.kz
В Астане водитель бетономешалки спровоцировал ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
ДТП произошло по проспекту Акжол.
Водитель автомашины марки "Миксер" не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб уличного освещения. Бетономешалка опрокинулась на левый бок и допустила наезд на две припаркованные автомашины марки Infiniti и Tank.
Пострадавших нет. Административное дело будет направлено в суд Астаны.
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