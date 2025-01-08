В Астане водитель бетономешалки спровоцировал ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

ДТП произошло по проспекту Акжол.

Водитель автомашины марки "Миксер" не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб уличного освещения. Бетономешалка опрокинулась на левый бок и допустила наезд на две припаркованные автомашины марки Infiniti и Tank.

Пострадавших нет. Административное дело будет направлено в суд Астаны.