В ночь с 28 на 29 декабря жильцов девятиэтажки в Актау всполошил шум на крыше. Как оказалось, обрушились бетонные конструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На месте расчищали бетон спасатели. Происшествие обошлось без пострадавших.

По словам жителей дома №28 в 9 микрорайоне, от падения бетонной плиты на крыше и обвала иных конструкций содрогался весь дом.

Причиной обрушения, считают люди, стали устанавливаемые антенны и вышки сотовой связи, которые создают дополнительную нагрузку.

В ДЧС региона сообщили, что сегодня утром доступ на крышу им предоставили в обслуживающей организации – ПКСК "Татьяна". Спасатели проводили расчистку крыши от обломков бетона.