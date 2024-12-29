Бетонные конструкции обрушились на крыше многоэтажки в Актау
Жильцов высотки разбудил грохот рухнувшей плиты.
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
119Фото: Lada.kz
В ночь с 28 на 29 декабря жильцов девятиэтажки в Актау всполошил шум на крыше. Как оказалось, обрушились бетонные конструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На месте расчищали бетон спасатели. Происшествие обошлось без пострадавших.
По словам жителей дома №28 в 9 микрорайоне, от падения бетонной плиты на крыше и обвала иных конструкций содрогался весь дом.
Причиной обрушения, считают люди, стали устанавливаемые антенны и вышки сотовой связи, которые создают дополнительную нагрузку.
В ДЧС региона сообщили, что сегодня утром доступ на крышу им предоставили в обслуживающей организации – ПКСК "Татьяна". Спасатели проводили расчистку крыши от обломков бетона.
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