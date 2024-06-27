Бетонной конструкцией придавило мужчину в Усть-Каменогорске
Сегодня, 22:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
50Фото: МЧС
Силами МЧС спасен 40-летний мужчина, который упал в яму гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Усть-Каменогорске мужчина 1984 года рождения упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией.
“Оперативно прибывшие сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента подняли тяжелое перекрытие, аккуратно достали мужчину и передали карете скорой медицинской помощи”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: адвокат Газымжанов снова получает замечания
- Вернуть дело Бишимбаева на стадию главного судебного разбирательства просят адвокаты
- Упала, потеряла сознание, очнулась рядом с насильником - шокирующий случай в Алматы
- Лидеры 16 стран приедут в Астану: чего ожидать от саммита ШОС 2024
- Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы