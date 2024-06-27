Бетонной конструкцией придавило мужчину в Усть-Каменогорске

Силами МЧС спасен 40-летний мужчина, который упал в яму гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Усть-Каменогорске мужчина 1984 года рождения упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией.