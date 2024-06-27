  • 27 Июня, 22:34
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Бетонной конструкцией придавило мужчину в Усть-Каменогорске

Сегодня, 22:14
АВТОР
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МЧС Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: МЧС

Силами МЧС спасен 40-летний мужчина, который упал в яму гаража, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Усть-Каменогорске мужчина 1984 года рождения упал в смотровую яму гаража и его придавило бетонной конструкцией.

“Оперативно прибывшие сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента подняли тяжелое перекрытие, аккуратно достали мужчину и передали карете скорой медицинской помощи”, - говорится в сообщении.

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