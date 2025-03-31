В селе Сарыозек области Жетысу произошел инцидент, потребовавший вмешательства спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

15-летний подросток получил травму, когда на него упала бетонная плита в заброшенном здании, где он находился вместе с друзьями.

Сразу же по сигналу на место прибыли спасатели МЧС. Используя спасательные носилки и лестницу, они аккуратно спустили подростка с высоты и передали его врачам службы "103", чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям спасателей, ситуация была быстро взята под контроль.

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