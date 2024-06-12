Бесценные предметы искусства обнаружили среди выведенных из Казахстана активов

Среди выведенных из Казахстана активов есть бесценные предметы древнего искусства. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила запросы на арест и конфискацию имущества в различные страны. В их числе США, Великобритания, Монако, Испания, Италия, ОАЭ, рассказал в документальном фильме "Возврату подлежит" в эфире телеканала Jibek Joly председатель Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.

"В первую очередь, это элитная недвижимость, виллы, апартаменты в дорогих жилых комплексах, люксовые автомобили, отели, бизнес-центры. Это ювелирные изделия и брендовые вещи на миллион тенге, а в отдельных случаях даже на миллиард тенге. Помимо этого уже возвращены и находятся в процессе возврата различные месторождения. Возвращены предприятия-монополисты государству, возвращено свыше 10 000 гектаров земли", – сказал Суиндиков.

Также в документальном фильме он рассказал о возврате объектов историко-культурного наследия, которые эксперты даже не смогли объективно оценить.