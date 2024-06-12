Бесценные предметы искусства обнаружили среди выведенных из Казахстана активов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Среди выведенных из Казахстана активов есть бесценные предметы древнего искусства. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила запросы на арест и конфискацию имущества в различные страны. В их числе США, Великобритания, Монако, Испания, Италия, ОАЭ, рассказал в документальном фильме "Возврату подлежит" в эфире телеканала Jibek Joly председатель Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.
"В первую очередь, это элитная недвижимость, виллы, апартаменты в дорогих жилых комплексах, люксовые автомобили, отели, бизнес-центры. Это ювелирные изделия и брендовые вещи на миллион тенге, а в отдельных случаях даже на миллиард тенге. Помимо этого уже возвращены и находятся в процессе возврата различные месторождения. Возвращены предприятия-монополисты государству, возвращено свыше 10 000 гектаров земли", – сказал Суиндиков.
Также в документальном фильме он рассказал о возврате объектов историко-культурного наследия, которые эксперты даже не смогли объективно оценить.
"По мнению экспертов, которые были привлечены к судебному процессу, речь идёт о вещах, которые, скорее всего, были произведены до нашей эры ещё. Поэтому это уникальные вещи историко-культурного наследия, которые, скорее всего, после возврата государству будут переданы в наши музеи", – сказал представитель Генпрокуратуры.
Самое читаемое
- Более 100 миллионов тенге украл строитель в Астане
- Чиновника за вольности с госденьгами рекомендовали уволить в Павлодарской области
- Сразу 11 гостиниц закрылось в Костанайской области за год
- Есть фото побоев - брат пропавшей казахстанки в Германии рассказал о фактах насилия над сестрой
- Багдат Мусин прокомментировал свое назначение