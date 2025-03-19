Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с резким заявлением относительно ЛГБТ-движения в стране, передаёт BaigeNews.kz.

В опубликованном муфтиятом видео главный имам Казахстана Наурызбай Отпенов заявил, что эта идеология противоречит национальным ценностям и традициям предков.

"Это идёт в разрез нашим национальным ценностям, традициям и пути предков. К сожалению, этот беспредел, пришедший с Запада, проявляется и у нас. Мы должны остановить его. Как граждане, хранящие традиции предков, мы этому противимся. Ведь это бесстыдство и тяжкий грех", — заявил Отпенов.

Муфтият также отметил, что в стране появились группы, которые, прикрываясь защитой прав женщин и борьбой против сексуального насилия, на самом деле пропагандируют разврат и угрожают институту семьи.

"С точки зрения шариата действия ЛГБТ — харам. Это бесстыдство, противоречащее человеческой природе. Тот, кто идёт против своей природы и меняет пол, впадает в явное заблуждение и подвергается проклятию Аллаха. Такой человек должен искренне покаяться и пройти лечение. Если он не покается и не откажется от бесстыдных поступков, ему не будет совершена погребальная молитва, а наказание в вечной жизни будет крайне тяжелым", — говорится в официальном заявлении ДУМК.

Данное заявление вызвало широкий общественный резонанс. Одни поддержали позицию ДУМК, считая её отражением традиционных исламских ценностей, другие же раскритиковали подобные высказывания как нарушение прав человека.

Ранее ДУМК прокомментировало видеорассуждения о "садака" в 18 млн тенге.