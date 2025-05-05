В селе Калачи Есильского района Акмолинской области произошло возгорание на крыше заброшенного дома. Первое сообщение о дыме появилось в общем чате местных жителей, после чего на место происшествия оперативно собрались сельчане. Пока ехали спасатели, одна из жительниц забралась на крышу с топором и потушила огонь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-паблик Nayza Kokshe.

Очевидцы рассказали, что причиной возгорания стало замыкание электропроводов. Несмотря на опасность, Елена Жаворонкова проявила решимость и поднялась на крышу, чтобы перерубить провод и предотвратить дальнейшее распространение огня.

"Пока пожарные прибыли бы из города Есиль, огонь мог перекинуться на соседние дома, где живут люди, содержится скот, хранится сено. Я просто не могла оставаться в стороне", — рассказала Елена.

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района, сообщение о пожаре поступило 5 мая в 12:56. Загорелась сухая трава, пламя перешло на крышу бесхозного здания по адресу: улица Строительная, 2. До прибытия пожарного расчёта жители села пытались потушить огонь своими силами.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 13:30. Пострадавших нет.

Елена Жаворонкова будет представлена к поощрению за смелость и активную гражданскую позицию.