Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы

Фото: polisia.kz

14 марта в полицию с заявлением о безвестном исчезновении обратились родственники двух 19 и 20-летних девушек. По их словам, девушки вышли из дома и не вернулись, на телефонные звонки не отвечали, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативных мероприятий в результате чего поступила информация о том, что пропавших девушек видели в Актау, однако найти их там не удалось. Спустя две недели подружки найдены в Алматы, они доставлены в отдел полиции.

Девушки пояснили, что просто решили погулять и не предупредили родственников.