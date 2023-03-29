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polisia.kz Сегодня, 00:35
33
Сегодня, 00:35
33
Фото: polisia.kz

Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы

14 марта в полицию с заявлением о безвестном исчезновении обратились родственники двух 19 и 20-летних девушек. По их словам, девушки вышли из дома и не вернулись, на телефонные звонки не отвечали, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативных мероприятий в результате чего поступила информация о том, что пропавших девушек видели в Актау, однако найти их там не удалось. Спустя две недели подружки найдены в Алматы, они доставлены в отдел полиции. 

Девушки пояснили, что просто решили погулять и не предупредили родственников.

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Сегодня, 00:35
33
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