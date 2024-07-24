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Беспроцентные кредиты будут предоставлять абитуриентам в Казахстане

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baigenews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: baigenews.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие инструменты вводятся в Казахстане для расширения доступа к высшему образованию, передает BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в стране вводят четыре инструмента. 

"Первый уже запущен - это "Нацфонд – детям". С февраля этого года каждому ребёнку открывается специальный счёт, и идут накопления. У нас даже есть первые люди, которые начали использовать эти средства для того, чтобы получить образование. Второе - ближе к концу года запускается накопительная образовательная система "Келешек". Третий инструмент, в конце года мы его официально запустим, - беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Как в США можно будет беспроцентный кредит брать на получение высшего образования", - сказал Саясат Нурбек.

Четвертый инструмент - это дифференцированные гранты. Их, по словам министра, начали использовать в этом году при распределении государственного образовательного заказа.

 

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