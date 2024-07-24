Беспроцентные кредиты будут предоставлять абитуриентам в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие инструменты вводятся в Казахстане для расширения доступа к высшему образованию, передает BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в стране вводят четыре инструмента.

"Первый уже запущен - это "Нацфонд – детям". С февраля этого года каждому ребёнку открывается специальный счёт, и идут накопления. У нас даже есть первые люди, которые начали использовать эти средства для того, чтобы получить образование. Второе - ближе к концу года запускается накопительная образовательная система "Келешек". Третий инструмент, в конце года мы его официально запустим, - беспроцентный кредит, который мы совместно с несколькими банками второго уровня и нашим финансовым центром законодательно проработали. Как в США можно будет беспроцентный кредит брать на получение высшего образования", - сказал Саясат Нурбек.