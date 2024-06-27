Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
266Фото: Akorda.kz
Казахстан готовится принимать высоких гостей. На следующей неделе внимание всего мира будет приковано к Астане - на саммит Шанхайской организации сотрудничества в столицу приедут главы государств и правительств 16 стран. Они обсудят свыше двадцати документов. Эксперты Института мировой экономики и политики, а так же Казахстанского института стратегических исследований рассказали об их значении. Подробности вы узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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