Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане

Казахстан готовится принимать высоких гостей. На следующей неделе внимание всего мира будет приковано к Астане - на саммит Шанхайской организации сотрудничества в столицу приедут главы государств и правительств 16 стран. Они обсудят свыше двадцати документов. Эксперты Института мировой экономики и политики, а так же Казахстанского института стратегических исследований рассказали об их значении. Подробности вы узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz.