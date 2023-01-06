Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан

В Астане расширили список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в городских автобусах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"С января 2023 года расширился список категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане, которые могут получить социальную помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта", - сообщили в компании.

В соответствии с пунктом 5 раздела 2 решения маслихата Астаны от 20 июля 2017 года №167/21-VI к категориям граждан, имеющих социальную льготу относятся:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста; многодетные матери; многодетные семьи; инвалиды; дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей (законных представителей); жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Льготную транспортную карту можно оформить в Центральной кассе (по адресу: проспект Кошкарбаева, 50/1), либо подать онлайн заявку на сайте cts.gov.kz.

С уточняющими вопросами астанчан просят обращаться в единый контакт центр iKomek по номеру 109.