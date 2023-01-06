open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан
Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан Сегодня, 16:20
170
Сегодня, 16:20
170

Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан

В Астане расширили список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в городских автобусах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"С января 2023 года расширился список категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Астане, которые могут получить социальную помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта", - сообщили в компании. 

В соответствии с пунктом 5 раздела 2 решения маслихата Астаны от 20 июля 2017 года №167/21-VI к категориям граждан, имеющих социальную льготу относятся:

  1. участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
  2. пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;
  3. многодетные матери; 
  4. многодетные семьи;
  5. инвалиды;
  6. дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей (законных представителей);
  7. жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Льготную транспортную карту можно оформить в Центральной кассе (по адресу: проспект Кошкарбаева, 50/1), либо подать онлайн заявку на сайте cts.gov.kz.

С уточняющими вопросами астанчан просят обращаться в единый контакт центр iKomek по номеру 109.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
170
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх