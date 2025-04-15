В области Жетысу свыше 1500 ветеранам проведут бесплатный медосмотр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Месячник здоровья организовали в рамках празднования 80-летия Великой Победы, который продлится до 9 Мая.

"Бесплатные медицинские осмотры и консультативно-диагностическая помощь организованы как в условиях поликлиник, так и на дому. Мобильные бригады врачей планируют охватить свыше 1500 ветеранов тыла", – сообщает пресс-служба акима области.

Так, на днях медицинская бригада в составе хирурга, терапевта и невропатолога навестила труженицу тыла Балшекер Тайжанову, проживающую в селе Жетысу Ескельдинского района.

Из-за преклонного возраста посещение больницы стало для неё затруднительным. Поэтому медицинские работники регулярно оказывают помощь на дому.

В молодости Балшекер апа работала в поле, вручную собирала и окучивала свёклу. Позднее, став дояркой, доила по 44 коровы в день и пасла скот. Выйдя на заслуженный отдых, она продолжила вносить вклад в развитие родного района, воспитание молодёжи. Будучи многодетной матерью, вместе с супругом воспитала семерых детей. Сейчас с ней рядом 22 внука и 44 правнука.

Главный мой принцип – честный труд и достойная жизнь. Только так мы можем сохранить в себе человечность и передать её будущим поколениям. Очень приятно, что наше государство заботится о нас, пожилых. Теплое слово и внимание очень много значат", – сказала она.

В рамках празднования 80-летия Победы в области Жетысу на оказание единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 3 215 приравненным к ним лицам выделено 393,8 миллиона тенге. Непосредственно фронтовикам будет выплачено по 5 миллионов тенге. Тыловикам, имеющим награды за самоотверженный труд, выплатят по 100 тысяч тенге. Помимо материальной поддержки предоставляются льготы в виде ежемесячной компенсации коммунальных расходов для участников и инвалидов ВОВ. Ветераны обеспечиваются техническими средствами реабилитации, а также получают бесплатные санаторно-курортные путёвки один раз в год. В частности, в этом году в регионе на санаторно-курортное лечение 243 ветеранов выделено 50 млн тенге.

В настоящее время в области Жетысу проживают два непосредственных участника Великой Отечественной войны –Толеубай Чектыбаев и Ыскак Хусаинов, чей возраст перевалил за 100-летний рубеж. Также в регионе проживает 1598 тружеников тыла.