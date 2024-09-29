  • 29 Сентября, 04:58
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Бесплатный курс по использованию ChatGPT могут пройти казахстанцы

Сегодня, 04:35
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Бесплатный курс по использованию ChatGPT могут пройти казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.

Курс разработан в партнёрстве с компанией Lerna и предназначен для всех, кто стремится повысить продуктивность, автоматизировать рутинные процессы и получить новые знания о применении нейросетей в бизнесе и повседневной жизни.

Программа курса включает четыре модуля и 51 видеоурок, доступные бесплатно на образовательной платформе Skillbox. Уроки записаны на казахском и русском языках. Для участия достаточно зарегистрироваться на платформе Astana Hub или через мобильное приложение технопарка.

Курс охватывает различные аспекты использования ChatGPT, в том числе:

- основы нейросетей, их возможности и ограничения;

- составление эффективных запросов для получения точных и полезных результатов;

- применение ChatGPT для автоматизации рутинных задач в рабочих и личных процессах.

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