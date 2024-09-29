Бесплатный курс по использованию ChatGPT могут пройти казахстанцы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бесплатный курс по использованию ChatGPT могут пройти казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.
Курс разработан в партнёрстве с компанией Lerna и предназначен для всех, кто стремится повысить продуктивность, автоматизировать рутинные процессы и получить новые знания о применении нейросетей в бизнесе и повседневной жизни.
Программа курса включает четыре модуля и 51 видеоурок, доступные бесплатно на образовательной платформе Skillbox. Уроки записаны на казахском и русском языках. Для участия достаточно зарегистрироваться на платформе Astana Hub или через мобильное приложение технопарка.
Курс охватывает различные аспекты использования ChatGPT, в том числе:
- основы нейросетей, их возможности и ограничения;
- составление эффективных запросов для получения точных и полезных результатов;
- применение ChatGPT для автоматизации рутинных задач в рабочих и личных процессах.
Самое читаемое
- Что происходит в автоЦОНах Шымкента: тысячи горожан провалили экзамен на права
- Схрон с оружием нашли на пути кортежа президента в Туркестанской области
- Танец камажай казахстанских спортсменок на турнире по ММА покорил соцсети
- Шимпанзе забрала у женщины ребёнка и убила его
- Сборная Аргентины будет соперником Казахстана в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу