Бесплатный курс по использованию ChatGPT могут пройти казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.

Курс разработан в партнёрстве с компанией Lerna и предназначен для всех, кто стремится повысить продуктивность, автоматизировать рутинные процессы и получить новые знания о применении нейросетей в бизнесе и повседневной жизни.

Программа курса включает четыре модуля и 51 видеоурок, доступные бесплатно на образовательной платформе Skillbox. Уроки записаны на казахском и русском языках. Для участия достаточно зарегистрироваться на платформе Astana Hub или через мобильное приложение технопарка.

Курс охватывает различные аспекты использования ChatGPT, в том числе:

- основы нейросетей, их возможности и ограничения;

- составление эффективных запросов для получения точных и полезных результатов;

- применение ChatGPT для автоматизации рутинных задач в рабочих и личных процессах.