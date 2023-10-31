Бесплатный интернет появится в 119 сёлах Павлодарской области

Бесплатным интернетом обеспечат 119 населённых пунктов Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24″.

Точки раздачи смонтируют в формате нацпроекта "Доступный интернет". В приоритете — дома ультуры, объекты образования и общественные места в Павлодаре, Аксу и Экибастузе. Интернет-соединением обеспечат и 22 населённых пункта, где сигнала не было. Роутеры и передатчики в госучреждения установят за счёт спонсоров. Соглашения уже подписаны. К 21 сельской школе также подтянут оптоволокно.

"У нас проблемными являются 11 сел из 352 сельских населённых пунктов, где вообще отсутствует интернет. Там проживают около 1124 человек. У нас есть ещё 12 сельских населенных пунктов, где имеются проблемы по проводному интернету. Мы по этим селам по трём направлениям работаем с министерством", — рассказал руководитель Управления цифровых технологий Павлодарской области Елнур Утебаев.

О том, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет, на прошедшем в Астане форуме Digital Bridge 2023 рассказала вице-президент компании SpaceX Лорен Дрейер.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству досрочно, до конца 2025 года внедрить сеть 5G в Казахстане. Он отметил важность обеспечения достура к интернету жителей самых отдалённых районов страны, задействовав для этой цели возможности низкоорбитальных спутниковых систем.