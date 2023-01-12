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staroekrukovo.ru Вчера, 12:53
629
Вчера, 12:53
629
Фото: staroekrukovo.ru

Бесплатным питанием планируют обеспечить всех учеников начальных классов в Казахстане

Всех учеников начальных классов в Казахстане планируют обеспечить бесплатным школьным питанием. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, выступая на коллегии министерства в Астане в четверг, передаёт BaigeNews.kz.

"Особое значение для развития детей имеет качественное питание. Планируется: пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием,  предоставлять одноразовое бесплатное горячее питание всем учащимся начальных классов, внедрить систему безналичного учёта в столовых", — заявил он.

Министр также сообщил, что в 2022 году в Казахстане было введено 247 новых школ, рассчитанных на 136 тысяч учащихся. Также по проекту модернизации образовательных учреждений в малых городах, районных центрах и сёлах в 421 школе отремонтированы столовые и 814 библиотек, для почти 500 школ приобрели свыше 630 предметных кабинетов, а в 264 школах провели различный ремонт.

"Конечно, в данном вопросе ещё многое предстоит сделать. Это решение проблем функционирования саманных, трёхсменных, аварийных школ, дефицита ученических мест. По поручению главы государства нами разработан пилотный национальный проект "Комфортная школа", — подытожил Бейсембаев.

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#школьники #питание
Зарина Козова Журналист
Вчера, 12:53
629
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