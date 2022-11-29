Бесплатные стоматологические услуги доступны в Алматы

Фото: Александр Шахбазов

Жители Алматы получают стоматологическую помощь в рамках ОСМС бесплатно. О том, как налажен процесс, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Фонда социального медицинского страхования, в 2020 и 2021 годах медорганизации в Казахстане оказали стоматологические услуги по ОСМС 16,8 миллиона раз. В 2022 году на страховку по ОСМС выделено 22,7 миллиарда тенге. Бесплатно вылечить зубы можно в 600 клиниках по всей стране.

В Алматы одной из таких организаций является городская поликлиника №21. Заведующая отделением специализированной помощи в этом учреждении, врач-стоматолог высшей категории Асем Тойбаева рассказала, что по установленным правилам получить стоматологическую помощь можно без направления участкового врача и в любой медицинской организации – частной или государственной клинике, у которой есть договор с ФСМС.

"Для обращения за стоматологической помощью в рамках ОСМС не важно, к какой поликлинике вы прикреплены и в каком районе проживаете. Главное, чтобы вы были застрахованы. При себе нужно иметь ИИН или документ, подтверждающий ваш социальный статус", - рассказала Тойбаева.

В плановом порядке за стоматологической помощью по ОСМС могут обратиться дети до 18 лет и беременные женщины. А в экстренных случаях бесплатно вылечат зубы также ветеранам ВОВ, инвалидам 1, 2, 3 групп, многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту, больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также тем, кто не работает в связи с уходом за ребёнком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства.