В рамках масштабной программы скрининговых обследований в Казахстане за январь-сентябрь обследовано свыше 1,7 миллиона граждан. Более 120 тысяч случаев заболеваний выявлены на ранних стадиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

В ходе скринингов выявлено 100 тысяч случаев артериальной гипертензии. Это одно из самых распространённых заболеваний, которое может привести к инсультам и инфарктам, если не своевременно выявлено и не контролируется. 20,2 тысячи диагнозов сахарного диабета. 5 тысяч случаев глаукомы, она может привести к слепоте при отсутствии лечения.

Кроме того, в 2024 году количество выявленных заболеваний увеличилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это стало возможным благодаря эффективной оптимизации маршрута пациента, внедрению единого подхода в проведении скринингов и обеспечению равного доступа к медицинским обследованиям для граждан независимо от места их проживания", - отметили в Минздраве.

Что изменилось в системе скринингов?

Некоторые устаревшие и неинформативные лабораторно-инструментальные методы были заменены на более современные и высокоэффективные с доказанной точностью.

У пациентов, например, проверяют уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) для диагностики сахарного диабета. Ранее определяли уровень глюкозы в крови. Врачи также смотрят на скорость клубочковой фильтрации для раннего выявления заболеваний почек; липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Внедрён жидкостной ПАП-тест для раннего выявления рака шейки матки.

"Данные подходы позволят снизить количество осложнений, предотвратить осложнения, которые могут привести к инвалидности или смерти, сделать скрининг более доступным (расширить целевые группы)", - заявили в ведомстве.

С 2025 года в Казахстане введут скрининг на ранее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50-70 лет 1 раз в 2 года (УЗДГ БЦА). Для девушек в возрасте 15-17 лет будет внедрено молекулярно-генетическое тестирование на носительство спинально-мышечной атрофии.

В Казахстане проводят скрининговые исследования на раннее выявление восьми наиболее распространённых заболеваний:

артериальной гипертензии (1 раз в 2 года);

ишемической болезни сердца (1 раз в 2 года);

сахарного диабета (1 раз в 2 года);

глаукомы (1 раз в 2 года);

рака шейки матки (1 раз в 4 года);

рака молочной железы (1 раз в 2 года);

колоректального рака (1 раз в 2 года);

вирусных гепатитов (не чаще 1 раза в 3-6 месяцев).

Ранее BaigeNews.kz писал о том, сколько денег государство тратит на помощь больным с сахарным диабетом. А также о том, что в Казахстане стремительно растёт количество пациентов с этим диагнозом.