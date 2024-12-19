Бесплатные скрининги помогли выявить более 100 тысяч пациентов с гипертонией в РК
В 2024 году количество выявленных заболеваний увеличилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В рамках масштабной программы скрининговых обследований в Казахстане за январь-сентябрь обследовано свыше 1,7 миллиона граждан. Более 120 тысяч случаев заболеваний выявлены на ранних стадиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
В ходе скринингов выявлено 100 тысяч случаев артериальной гипертензии. Это одно из самых распространённых заболеваний, которое может привести к инсультам и инфарктам, если не своевременно выявлено и не контролируется. 20,2 тысячи диагнозов сахарного диабета. 5 тысяч случаев глаукомы, она может привести к слепоте при отсутствии лечения.
Кроме того, в 2024 году количество выявленных заболеваний увеличилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Это стало возможным благодаря эффективной оптимизации маршрута пациента, внедрению единого подхода в проведении скринингов и обеспечению равного доступа к медицинским обследованиям для граждан независимо от места их проживания", - отметили в Минздраве.
Что изменилось в системе скринингов?
Некоторые устаревшие и неинформативные лабораторно-инструментальные методы были заменены на более современные и высокоэффективные с доказанной точностью.
У пациентов, например, проверяют уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) для диагностики сахарного диабета. Ранее определяли уровень глюкозы в крови. Врачи также смотрят на скорость клубочковой фильтрации для раннего выявления заболеваний почек; липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Внедрён жидкостной ПАП-тест для раннего выявления рака шейки матки.
"Данные подходы позволят снизить количество осложнений, предотвратить осложнения, которые могут привести к инвалидности или смерти, сделать скрининг более доступным (расширить целевые группы)", - заявили в ведомстве.
С 2025 года в Казахстане введут скрининг на ранее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50-70 лет 1 раз в 2 года (УЗДГ БЦА). Для девушек в возрасте 15-17 лет будет внедрено молекулярно-генетическое тестирование на носительство спинально-мышечной атрофии.
В Казахстане проводят скрининговые исследования на раннее выявление восьми наиболее распространённых заболеваний:
- артериальной гипертензии (1 раз в 2 года);
- ишемической болезни сердца (1 раз в 2 года);
- сахарного диабета (1 раз в 2 года);
- глаукомы (1 раз в 2 года);
- рака шейки матки (1 раз в 4 года);
- рака молочной железы (1 раз в 2 года);
- колоректального рака (1 раз в 2 года);
- вирусных гепатитов (не чаще 1 раза в 3-6 месяцев).
Ранее BaigeNews.kz писал о том, сколько денег государство тратит на помощь больным с сахарным диабетом. А также о том, что в Казахстане стремительно растёт количество пациентов с этим диагнозом.
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