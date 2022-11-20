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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25
128
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября

 
Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ будут доступны выпускникам казахстанских школ с 21 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.
 
Запускают проект Национальный центр тестирования МНВО РК совместно с крупными образовательными центрами страны.
 
"Онлайн-уроки разработаны крупными республиканскими образовательными центрами страны. Занятия будут проводиться в прямом эфире на YouTube-каналах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.
"Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже третий год. В прошлом году было проведено около 500 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. Они прошли подготовку по всем предметам ЕНТ. В этом году уроки будут проводить восемь центров. Хотелось бы отметить, что проект реализуется без расходования бюджетных средств", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Онлайн-уроки для абитуриентов продлятся до конца этого учебного года.

Кроме того, НЦТ запущено бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. Технология проведения пробного тестирования соответствует технологии основного ЕНТ. То есть уже сейчас абитуриентам будет доступна комбинация предметов "Математика-Информатика", которую ввели в этом году для поступления на IT-специальности. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с изменённой структурой тестовых заданий.

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#ЕНТ #обучение #выпускники
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:25
128
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