Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября

Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ будут доступны выпускникам казахстанских школ с 21 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Запускают проект Национальный центр тестирования МНВО РК совместно с крупными образовательными центрами страны.

"Онлайн-уроки разработаны крупными республиканскими образовательными центрами страны. Занятия будут проводиться в прямом эфире на YouTube-каналах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.

"Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже третий год. В прошлом году было проведено около 500 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. Они прошли подготовку по всем предметам ЕНТ. В этом году уроки будут проводить восемь центров. Хотелось бы отметить, что проект реализуется без расходования бюджетных средств", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Онлайн-уроки для абитуриентов продлятся до конца этого учебного года.