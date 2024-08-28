Бесплатные обеды и доступная запрещёнка: как бизнес в школах губит детей

С 1 сентября 2024 года в казахстанских школах 1,7 млн учащихся будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Это на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом учебном году. В их числе учащиеся 1-4 классов, а также дети из малообеспеченных семей. Как выяснил корреспондент BaigeNews.kz, питание в большинстве школ Шымкента у родителей вызывает много вопросов и недовольство.

Родители жалуются на качество и размер порций. Большинство из них обращались к администрации учебного заведения, но решения вопроса так и не последовало. Мамы и папы переживают, что и в этом году качество питания в школьных столовых будет оставлять желать лучшего. К слову, некоторые наши интервьюируемые согласились поделиться своим мнением на условиях анонимности.

Дочь Нины Радченко (имя изменено) учится в третьем классе общеобразовательной средней школы №4. По словам родительницы, она старается давать ребёнку с собой лёгкие перекусы и обеды, так как девочка жалуется на качество еды в школьной столовой. Нина отмечает, что большинство одноклассников девочки также отказываются питаться в учебном заведении.

"Школьные обеды – это боль каждого родителя из нашего класса. Отправляя с утра в школу, стараемся положить перекусы с собой, чтобы ученик не был голодный. Мой ребёнок почти никогда не ест в нашей столовой: говорит, что готовят невкусно. Ну, например, если дают чай, то он без сахара, многие блюда безвкусные и пресные. Готовят будто для галочки, а вот на качество и вкус самим поварам абсолютно всё равно. Мы поднимали этот вопрос с родительским комитетом, просили сменить тех, кто готовит для наших детей, возможно, заключить новый договор с другими, но нас будто не слышат", – жалуется Нина.

Родительница отмечает, что об этой проблеме в большинстве школ города мамы и папы молчат во избежание конфликтов с администрацией заведения.

"Очень редко я слышала, чтобы мой ребёнок нормально поел в нашей столовой. У меня только один вопрос: зачем делать бесплатное питание, если половина начальной школы не ест? Дети просто отказываются кушать. А как накормить, если невкусно? И это не только у нас! Разговаривала с теми, у кого дети учатся в других школах, они говорят почти тоже самое", – заключает родительница.

С мнением нашей предыдущей героини солидарна и Камелия Виницкая. От школьных обедов отказывается и её сын. Вместо горячих блюд дети предпочитают покупать вредные перекусы, которые продаются в буфетах.

"На обеды ходит редко. По словам ребёнка, кормят в нашей столовой очень скудно. Например, если это первое блюдо, то там и порция небольшая и в целом он может быть очень "прозрачный". Подают на обеды плов, суп машевый, мяса, конечно, очень мало, про овощи в целом промолчу. В столовой функционирует и буфет, в котором есть то, что родители стараются не покупать своим чадам в магазине. И вот после несытного или не очень вкусного обеда рядом есть "замечательная" альтернатива в виде чипсов, сухариков, лимонадов и шоколада. Хотя я несколько раз возмущалась на школьных собраниях, чтобы посмотрели товары в буфете. А потом мы слышим от Минздрава, что у детей проблемы с весом или с желудком. Всё от того, что нет культуры еды в месте, где дети проводят большую часть времени. Касательно бесплатных обедов – спасибо за такую возможность, но, моё мнение, этот вопрос недоработан", – говорит Камелия.

Некоторые родители приняли решение и вовсе не давать детям карманных денег в школу. Такой опыт описала родительница Юлия Третьякова, её сыновья учатся в школе №20 города Шымкент. Юлия объяснила, что добиться запрета на продажу вредных перекусов у комитета школы не вышло.

"Моя основная претензия, что продолжают продавать детям чипсы, сладости сомнительные, всякие кислотные червяки и прочее из того, которое мы не покупаем, а там у детей цепная реакция. В прошлом году наш класс договорился, что мы просто не даём детям деньги. Но в этом году они же старше уже. Проще убрать соблазны, чем лишать детей", – поделилась мнением женщина.

В пресс-службе управления образования Шымкента сообщили, что в 2024 году обеспечены бесплатным горячим питанием 80 335 учащихся 1-4 классов школ города. Из них 61 570 детей учатся в госшколах и 18 765 детей – в частных. На эти цели выделено 7,7 млрд тенге. На обед каждого школьника 1-4 классов выделяется 556 тенге.

Стоимость одного обеда для учащихся 5-11 классов обходится государству в 651 тенге. Бесплатным горячим питанием в Шымкенте обеспечены 137 776 таких школьников (117 594 детей из госшкол и 20 182 из частных). В 2024 году на эти цели из местного бюджета выделено 13,7 млрд тенге.

Пресс-служба управления образования Шымкента поясняет, что для родителей учеников созданы чаты, в которых они могут высказаться касательно качества обедов в школьных столовых. Более того, для контроля качества питания в школах создаётся бракеражная комиссия.

"В состав комиссии входят заместители директора по учебной, воспитательной, хозяйственной работе, председатель родительского комитета, заместитель председателя попечительского совета, председатель профсоюзной организации, родители, медсёстры и социальный педагог. В целях укрепления навыков здоровья классные руководители регулярно проводят разъяснительную работу по правильному здоровому питанию, в том числе среди детей путём проведения различных открытых уроков, конкурсов с участием медсестры и социального педагога и шеф-повара.Также открыты специальные чаты со стороны родительского комитета каждого класса, чтобы родители были проинформированы о качестве еды, совместно с администрацией школы ведётся работа на основе усиленного контроля", – заключили в управлении образования.

Что касается запрета на продажу вредных перекусов в буфетах, то тут и вовсе замкнутый круг. Искоренить продажу вредной еды может всё та же бракеражная комиссия, о которой говорилось выше, сообщили в управлении образования. Но как показывает опыт, это родителям сделать отнюдь не просто. Им посоветовали обратиться в само управление образования либо в СЭС.

Тревогу касательно продаваемой в буфетах продукции бьют и нутрициологи. Специалист по питанию Луиза Дуйсенбиева отмечает, что вредные продукты питания ухудшают когнитивные функции у детей.

"Чипсы, сухарики, непонятного состава конфеты, а также другие подобные перекусы содержат очень много соли, жиров и искусственных добавок, которые могут влиять на здоровье детей. Такое нездоровое питание может привести к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой и другим серьёзным заболеваниям. Давно необходимо ввести строгие правила для школьных буфетов, запрещающих продажу определённых категорий продуктов. Вместо таких товаров можно предлагать более полезные перекусы, например, свежие фрукты, орехи, йогурты. Необходимы более углубленные образовательные программы, то есть проведение обучающих программ, возможно, в виде игр для детей, а также для родителей, чтобы объяснять важность здорового питания и последствия употребления вредных продуктов. Немаловажно, чтобы и родители вели диалог с детьми о здоровой еде. Подобные перекусы, содержащие различные усилители вкуса, негативно влияют и на развитие, и на работу мозга и даже на психику детей. Это и ухудшение концентрации, и скачки уровня сахара в крови, что делает детей более невнимательными на занятиях и быстро утомляемыми", – говорит Луиза.

По её словам, регулярное употребление вредных продуктов питания с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров могут влиять и на поведение детей.

"Искусственные добавки, которые входят в состав таких продуктов (консерванты, красители), могут оказывать влияние на настроение детей. То есть вызывать гиперактивность и другие поведенческие проблемы. Малонатуральные продукты могут ослабить иммунную систему ребёнка. А так как в школе рядом нет родителей, то ребёнок, конечно, будет есть то, от чего дома его ограждает заботливая семья", – делится нутрициолог.

К слову, в управлении образования сообщили, что процесс организации питания детей в школах контролируется путём видеонаблюдения. Стоят ли видеокамеры в буфетах, остаётся под вопросом.