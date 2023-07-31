Бесплатные лекарства выписывали умершим пациентам в Казахстане: что ответили в Минздраве

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В соцсетях распространяют сообщение о том, что бесплатные лекарства выписывались по рецептам умершим лицам. Это утверждение прокомментировали в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство здравоохранения заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В целях эффективного и прозрачного обеспечения лекарственными средствами населения в рамках ГОБМП и ОСМС министерством в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля осуществляется регулярный мониторинг ИСЛО и в медицинской информационной системе (МИС). Кроме того, процедура выдачи препаратов контролируется на уровне Фонда социального и медицинского страхования и ТОО "СК-Фармация", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что ранее были выявлены единичные случаи выписки рецептов для умерших пациентов. При детальном анализе по выявленным фактам установлено, что это произошло из-за несвоевременного введения данных в информационную систему лекарственного обеспечения.

Министерством здравоохранения совместно с другими госорганами реализуется проект по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.