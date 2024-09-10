  • 10 Сентября, 19:24
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Бесплатные лекарства не получали пациенты в Кызылординской области

Сегодня, 18:54
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: pxhere.com

Нарушения в сфере обращения лекарственных средств выявили прокуроры Кызылординской области. По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи более семи тысяч жителей региона не были обеспечены препаратами, передаёт BaigeNews.kz.

В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначали лекарства несовершеннолетним. Без медицинского назначения 170 человек получили инсулиновые препараты. 68 единиц лекарств лежали с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены препараты с истёкшим сроком годности. 

Также в 14 медорганизациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников. 

По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.  

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