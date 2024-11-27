Бесплатные ледовые катки откроют в Алматы

Стало известно, что с 1-го декабря в Алматы откроются 12 открытых катков. Они будут расположены в разных районах мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Адреса катков следующие:

Площадь Абая перед Дворцом Республики;

Halyk Arena;

Парк имени 28 героев-панфиловцев;

Парк имени Первого Президента;

Площадь перед Наурызбайским акиматом;

Парковка КБТУ;

Стадион "Авиатор";

Мкр Кокжиек;

Парк "Гулдер";

Almaty Arena;

Дом школьников №6;

Перед ТЮЗ им. Мусрепова.

"Проект реализуется в рамках развития массового спорта и организации досуга горожан. Площадь катков от 500 до 1 900 кв. м., ожидаемая пропускная способность — более 300 тыс. человек за сезон. При катках будут работать пункты проката коньков. Стоимость аренды — 1,5 тыс. тенге за сеанс (два часа), с 10:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в выходные. Со своими коньками катание бесплатно", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Городские власти напомнили, что проект по открытым каткам реализуется с 2017 года, и за это время их посетили уже более 2 млн человек.

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