Бесплатные ледовые катки откроют в Алматы
Посетители смогут арендовать коньки на этих катках, если у них не будет собственных.
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Стало известно, что с 1-го декабря в Алматы откроются 12 открытых катков. Они будут расположены в разных районах мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Адреса катков следующие:
- Площадь Абая перед Дворцом Республики;
- Halyk Arena;
- Парк имени 28 героев-панфиловцев;
- Парк имени Первого Президента;
- Площадь перед Наурызбайским акиматом;
- Парковка КБТУ;
- Стадион "Авиатор";
- Мкр Кокжиек;
- Парк "Гулдер";
- Almaty Arena;
- Дом школьников №6;
- Перед ТЮЗ им. Мусрепова.
"Проект реализуется в рамках развития массового спорта и организации досуга горожан. Площадь катков от 500 до 1 900 кв. м., ожидаемая пропускная способность — более 300 тыс. человек за сезон. При катках будут работать пункты проката коньков. Стоимость аренды — 1,5 тыс. тенге за сеанс (два часа), с 10:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в выходные. Со своими коньками катание бесплатно", - говорится в сообщении акимата Алматы.
Городские власти напомнили, что проект по открытым каткам реализуется с 2017 года, и за это время их посетили уже более 2 млн человек.
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