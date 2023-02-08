Бесплатные курсы казахского языка организовали в столице

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Всё больше казахстанцев хотят научиться говорить по-казахски. Спрос на языковые курсы растёт даже среди релокантов и иностранцев, ведь в нашей стране выучить язык можно бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Анна Гречка учила казахский язык самостоятельно. Посещать платные курсы ей не позволяли финансы. Совсем недавно девушка узнала, что выучить казахский можно и бесплатно. Уроки с носителями языка - это настоящая находка, говорит она. Но попасть на них оказалось не просто.

"В течении недели я не могла дозвониться. В итоге нашла инстаграм, там был написан номер и я написала на ватсап. Мне не ответили. Однако через десять дней меня включили в группу, то есть я в принципе перестала рассчитывать, что эта затея удачная", - говорит жительница Астаны Анна Гречка.

Организаторы курсов в столице - акимат и молодёжное крыло "Жастар рухы". Классы поделены на уровни, в зависимости от основ: от начального до продвинутого.

Oпределение в какой класс зачислить происходит в самом начале. Занятия проводятся несколько раз в неделю, и также занятия проходят прямо в столичных библиотеках. Их удобное расположение в разных частях города всегда привлекало жителей. Но в этом году большой интерес преподаватели отмечают со стороны приезжих. В столичном клубе "Сөйле" казахский сейчас изучают больше 100 человек. Половина из них гости из стран СНГ.

"Ученики из России, Украины и Беларуси. Им интересна наша культура. В начале курса мы проводили отбор людей и надо понимать, что мы берём н-ное количество людей. И честно говоря, не ожидали, что столько людей откликнется на счёт такой проблемы, что они хотят изучать казахский язык", - признаётся преподаватель казахского языка клуба "Сөйле" Алуа Арманкызы.

Курс изучения казахского языка рассчитан на полгода. Летом слушатели получают сертификаты. Этого времени достаточно, говорят преподаватели, чтобы усвоить граматику, и заговорить на казахском, хотя бы в бытовой сфере. Они заметили, что в процессе обучения у учеников исчезает языковой барьер, появляется большой интерес к изучении новых слов и крылатых выражений. Сейчас такие бесплатные курсы доступны в каждом городе Казахстана. В связи с высоким спросом количество групп будут увеличивать.