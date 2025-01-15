Взрослые жители Астаны могут посещать бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Курсы стартуют 3 февраля. Желающим посещать их необходимо оставить заявку в период с 13 по 31 января по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.

Контактный телефон: 8 7172 24 90 52, 8 702 975 16 79.