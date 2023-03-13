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156Фото: lada.kz
Бесплатные автобусы организуют до Отпан-тау в Мангистау
Местные жители могут добраться до места празднования Амал бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в ЦОК региона, в рамках праздника Амал 13 и 14 марта для жителей областного центра организованы бесплатные автобусы до историко-культурного комплекса "Отпан-тау".
Место сбора: гостиница "Нурплаза" в 29А микрорайоне. Время отправления: 13 марта в 13:00, возвращение в 19:00.
На следующий день, 14 марта, автобусы отправляются в 08:00, возвращение запланировано в 14:00.
Напомним, конный парад и скачки пройдут на Отпан-тау в честь праздника Амал.
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